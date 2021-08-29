29日上午天后宮將信眾捐贈將近1000箱超過百萬的普渡品，捐贈給彰化家扶、以及鹿港、福興、埔鹽等公所，共同扶助弱勢族群。（天后宮提供／吳建輝彰化傳真）

受到疫情影響，彰化鹿港天后宮今年舉辦中元普渡時，為避免群聚，推出首創的線上「平安祈福箱」代辦普渡，信眾向賣場訂購祈福箱後，由賣場送到天后宮普渡完畢，並選擇領回或捐贈給天后宮，29日上午天后宮將信眾捐贈近千箱超過百萬的普渡品，捐贈給彰化家扶、以及鹿港、福興、埔鹽等公所，共同扶助弱勢族群。

天后宮主委張偉東表示，今年因疫情讓在家中防疫的民眾有大的擔憂，因此聯手愛買量販、OK超商，讓民眾零接觸完成普渡登記，也感謝所有熱心有愛心的信眾共襄盛舉，樂意跟著媽祖的慈悲，將物資全數捐贈給更需要的民眾，取之於社會、回饋於社會。

張偉東說，愛賣量販全程安排將普渡品送到天后宮參與普渡，並在普渡結束後寄回給信眾，或交由天后宮捐贈給需要的關懷戶與慈善單位，而幾乎所有信眾都將普渡品捐出，讓傳統的普渡變成善念的傳遞，也希望能有越來越多人共同參與行善。

而根據天后宮的統計，參與普渡的信眾幾乎都把「平安祈福箱」捐出來，大約有1000箱左右，計值大約百萬元，內容物包括油、米、甜品罐頭、泡麵等民生必需品，還有天后宮的醫療口罩、平安符等文創小物，結合眾人的力量，共同扶助弱勢族群，也讓媽祖福澤綿延。