新北市長侯友宜今（29日）主持防疫會議，全市新增11例土本確診，其中9例為居家隔離陰轉陽，分別位於三峽10人、板橋1人，全市列管數352人、本日可解隔離19人。

侯友宜表示，這是降為警戒二級以來第一次突破雙位數，面對雙位數更應該謹慎面對了解，三峽有10人為家庭群聚感染。

三峽家庭群聚案16072為40歲男性，近期因胃痛安排胃鏡檢查，27日到醫院檢查前採檢PCR陽性，Ct值31，醫院通報後昨天擴大匡列採檢，住家12人中，包含妻子、兩個兒子、兩個女兒、妻子妹妹、妹夫及其小孩。

妻子Ct值35、長女Ct值32、次女Ct值29、長子Ct值32、次子Ct值36、妻子妹Ct值38、妹夫Ct值34、外甥女Ct值33、外甥Ct值38，僅有2人沒有確診。

侯友宜表示，研判為舊案幾乎沒有傳染力，仍然要趕快擴大匡列採檢，接觸364人、居家隔離60人，都匡列採檢，目前都是陰性。

另外，板橋大遠百確診個案，大遠百8月28日停止營業、全棟清消，啟動企業塊篩，快篩後持陰性證明才能入場，至今上午，大遠百所提報篩檢人數有所落差，業者因篩檢總數及結果確認中，所以繼續停業一天。侯友宜表示，大遠百的確診個案Ct值31，應該也不具傳染力。