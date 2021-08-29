嘉義縣長翁章梁（右）鼓勵飼主為寵物接種預防針。（廖素慧攝）

中埔鄉辦理寵物健診活動，飼主帶寵物參加。（廖素慧攝）

新冠肺炎疫情瞬息萬變，而狂犬病也不容輕忽，嘉義縣日前就有民眾在家被感染狂犬病的鼬獾闖入咬傷，嘉義縣政府與嘉義大學合作，將巡迴各鄉鎮為犬貓狂犬病注射預防針，中埔鄉今天率先辦理寵物健診，嘉大捐贈狂犬病疫苗600劑。

嘉義縣長翁章梁今天由中埔鄉長李碧菁、中埔鄉農會總幹事李碧雲等人陪同，到寵物健診活動現場了解狂犬病預防接種情形，提醒飼主愛動物就要為牠接種疫苗。

嘉義縣政府家畜疾病防治所表示，今年7月間嘉義縣山區發生民眾在家遭感染狂犬病的鼬獾闖入咬傷，6月間台灣也發生首例黃喉貂感染狂犬病事件，顯示狂犬病已跨物種到黃喉貂，輕忽不得。

為防範狂犬病，嘉義縣家畜疾病防治所與嘉義大學USR辦公室自9月至11月，將巡迴各鄉鎮市，舉辦為期3個月的「全嘉總動員─犬貓狂犬病預防注射與動保宣導活動」。

嘉縣家畜所表示，有研究指出在鼬獾狂犬病發生的熱區，民眾被咬機會就大，為防範鼬獾等野生動物跨物種傳播至犬貓，家畜所近年在阿里山、大埔、梅山、竹崎等高風險山區辦理下鄉巡迴注射活動。

嘉義大學高教深耕USR計畫辦公室主任楊德清副校長表示，新冠疫情爆發前已協同山區犬貓狂犬病注射，接下來將持續發揮計畫精神，落實在地關懷，協助縣內其他地區犬貓接種。