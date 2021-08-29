焦凡凡〈拜託拜託給我一口〉MV，請來男友婁峻碩擔任彩蛋。（想不到音樂工作室 提供）

焦凡凡〈拜託拜託給我一口〉MV中，男友婁峻碩只獻身卻不露臉。（想不到音樂工作室 提供）

焦凡凡〈拜託拜託給我一口〉MV處女秀，好友關韶文擔任彩蛋。（想不到音樂工作室 提供）

焦凡凡進軍樂壇推出單曲〈拜託拜託給我一口〉，透露自己愛吃且不斷發胖的原因，竟然是男友婁峻碩害的！她的新歌MV請來婁峻碩擔任彩蛋，兩人甜蜜同框，不過婁峻碩卻只獻身而不露臉，她笑說：「我們其實很喜歡他這樣驚鴻一瞥，反而增添不少趣味焦點，而且他也算是在MV中以拯救我的白馬王子出現，算是符合現實定位，只是沒有露出頭而已！哈哈！」

焦凡凡大方承認自己愛偷吃，會因為吃很多不同食物而感到開心，是「貪吃鬼」等級！新歌歌詞中「你說喜歡我認真吃東西的樣子，但又害怕我最後吃到變成胖子」直指男友婁峻碩是讓她發胖的元凶。焦凡凡笑說：「其實從出道以來我一直很克制飲食，但交往後因為他說喜歡看我吃東西的樣子，還說覺看我吃感覺很療癒，於是我就無止境的吃，忘記要減肥這件事，後來才發現我根本解讀錯誤，因為他的意思是說我可以吃，但不代表說我可以無止境的吃！哈哈！」

雖然婁峻碩是新生代創作才子，但焦凡凡進軍樂壇的處女作，卻沒請他寫歌，而找來好友阿達寫歌及製作，焦凡凡說，他不擅長幫女生做可愛曲風的歌，所以決定請阿達操刀，她把這首歌當成是圓夢之作，更表示：「感謝達哥(阿達)讓我圓夢！這首歌其實兩年前就寫好，我先跟他預訂hold住請他不要賣出，今年終於存到錢製作，剛好也有時間來完成這個歌唱夢！」

有趣的是，MV特別安排了婁峻碩及關韶文擔任彩蛋，兩人穿同套衣服前後出現，造成大家在看得時候有婁峻碩入鏡同框但下一秒卻變關韶文的趣味哽！焦凡凡笑說：「因為MV中我一直想要吃雞腿，最後大家看到有一個像婁峻碩身型的人拿雞腿給我吃拯救我的飢餓，但卻故意不露臉，結果大家最後看到的居然是關韶文餵我吃東西！我超喜歡這一個劇本，導演把這兩個親密夥伴一起在我的MV上出現，讓我超級開心！」

事實上，為了女友焦凡凡要走幕前當歌手，婁峻碩對於焦凡凡的身材控管非常嚴格，除了會找她去健身房運動，也會提醒她控制之食，焦凡凡坦承目前55公斤是出道以來最胖身型，她現在一個禮拜至少5天會逼自己運動，目標是瘦回過去45公斤模樣，她表示：「不管是跳繩、跑步都要做，還找健身教練上重訓課，飲食部分就是少吃澱粉、甜食然後多吃蛋白質。」