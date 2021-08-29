新北市長侯友宜今（29日）主持防疫會議，全市新增11例，Ct值多大於30，研判應為舊案且不具傳染力，侯向中央建議，開學在即，針對此類Ct值高的個案，應建立處理流程機制，避免對經濟、生活、教育產生影響。

侯友宜表示，依據新北市最近確診個案Ct值都大於30，要向中央建議，大部分都是要去醫院看病、檢查，才被醫院驗出Ct值大於30，多是沒有傳染力的舊案，也很難追查他的感染來源。

但依目前的指引仍列為確診個案，必須加以匡列和隔離，這對經濟、生活、教育都會有一定的影響，尤其是下周即將開學，在國內發生社區感染後，這種隱性的感染者，會被發現的機會較高。

侯友宜表示，針對這種情況希望中央能儘速建立一套處理流程機制，光三峽4個孩子有念國中、高中、國小，開學在即，若是舊案、很確定不具傳染力，這類型個案就讓學校停止上課、上學，中央要盡快有一套流程機制。