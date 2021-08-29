日月潭周邊景點假日也都湧入不少遊客。（張妍溱攝）

本土疫情緩，趁開學前的黃金周末，天氣晴朗，很多民眾選擇出遊，南投一些景點出現大量人車潮，溪頭妖怪村出現久違人潮，日月潭也湧入大量遊客，車輛擠滿停車場，伊達邵商店街人潮也擠得滿滿滿，店家忙著招呼客人，飯店民宿2天住房率幾乎達9成。

日月潭附近店家指出，有恢復這波疫情前假日的人潮量，但逛的人比較多，買氣卻沒有以前那麼旺盛，因日月潭遊艇業者約近4成接種疫苗，覆蓋率不高，目前包船搭乘人數大多10人以下，減少群聚風險，無法大量接客。

南投知名景點溪頭，2日遊客數初估6000人，溪頭園區控管人數上限3500人，採人流管控應措施。有民眾說，自從5月疫情爆發以來，全家人防疫宅在家，趁疫情趨緩、小孩開學前出遊；入園遊客須落實戴口罩、實聯制、保持社交安全距離等防疫相關規定。

南投竹山紫南宮，自疫情爆發後減少9成，這2天很多民眾到竹山紫南宮拜拜，連2日人潮回籠達8成；廟方提醒，目前全國疫情仍為2級警戒，內殿仍不開放民眾進入參拜，得在廟埕室外參香、擲筊。