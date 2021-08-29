抽菸有害身體健康，但一時之間要戒掉卻不是一件簡單的事情。大陸一名男子擁有長達20年的菸齡，每天至少可以抽完3到4包菸，不過最近他卻覺得右腿有些疼痛，腳趾頭還開始發黑，讓他嚇得急忙到醫院就診。

根據《白鹿視頻》報導，陝西西安一名劉姓男子從20幾歲開始接觸抽菸，至今菸齡已經長達20年，每天可以抽上3到4包菸，然而前陣子他卻發現自己的右腿越來越痛，洗澡的時候甚至注意到自己的腳趾頭從小趾開始一根根慢慢變黑，嚇得他趕緊到醫院就診。

西安交通大學第一附屬醫院血管外科醫生楊林檢查後確認，男子罹患「血栓閉塞性脈管炎」，因為長期抽菸，導致腿部動脈堵塞，最終引起腳趾缺血壞死，然而從血管堵塞到腳趾壞死最少也要花10年以上的時間，劉姓男子目前已經處於最嚴重的狀態，錯過了一開始的最佳治療時間。

事實上抽菸和「血栓閉塞性脈管炎」的發生有密切相關，絕大多數患者都有長期、大量吸菸的嗜好，由於香菸中的尼古丁會使血管收縮，再加上吸菸讓血液中的一氧化碳濃度增高，引起血管內膜的炎症，繼而引發血栓產生。所幸現代醫療技術發達，經過手術後男子的3條動脈血管已經打通，保住了右腿，但已經壞死的3根腳趾頭仍無法救回，劉姓男子也學到了教訓，在手術後戒掉了菸癮，不敢繼續抽菸。

醫生楊林指出，像劉姓男子的情況其實在臨床上很常見，患者以20多歲到40多歲的青年男性居多，因此醫生提醒長期抽菸的年輕人如果出現腿麻、腿部疼痛或腿部發冷的狀況，一定要盡早就醫，避免更加嚴重的後果。

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