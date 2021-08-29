由三義扶輪社舉辦的木雕大師班，由3名木雕大師教授木雕初胚處理技巧。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

由三義扶輪社舉辦的木雕大師班，由3木雕大師教授木雕初胚處理技巧。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府全力推展三義木雕文化，推出多項系列活動，其中2021年扶輪木雕大師班，日前在三義木雕博物館舉辦始業式，由在地的三義扶輪社秉持傳承在地木雕藝術文化，由三義木雕協會針對木雕菁英，邀請資深木雕大師示範與傳授使用電鋸技巧，培育「大師班」的專業精神，共同為台灣的木雕菁英傳承做見證。

苗栗縣府文觀局木雕博物館舉辦一年一度三義木雕藝術節系列活動，首先開跑的是的是「臺灣國際木雕裝置藝術大展」，展覽內容包括二大主軸，「駐地創作」與「邀展作品」，邀請4位國內外藝術家前來三義木雕博物館實地創作，並邀約3件大型創作入館展出。

接著，由三義在地扶輪社與當地三義木雕協會合作執行，舉辦理第2屆「扶輪木雕大師班」。邀請國內木雕大師林進昌、李明道、陳憲欽等三人，指導學員如何學習以大刀闊斧的氣勢，快速掌握處理作品粗胚技巧，成為木雕大師的接班人。因此，參加學員資格，必須具有木雕基礎、五年以上木雕工作經驗，或木雕師第二代，有意精進傳統木雕技藝者，才得報名進入本班受訓。

大雕大師班的開幕式，於28日在三義木雕博物館舉行，未來課程每周3天，由3位大師輪流指導學員，學員結訓後相關木雕作品將集中在木雕博物館展出，讓有意投入木雕藝術行列者，有所學習觀摩。

縣府文觀局長林彥甫表示，台灣木雕的歷史發展，苗栗地區尤其是三義、通霄等地最為興盛與蓬勃發展，除了政府部門全力推動外，也希望藉由民間力量，讓這項木雕藝術文化，持續傳承下去。