9月1日中小學開學，不少民眾紛紛利用暑假結束前最後一個假日出遊，國道5號今天（29日）上午南北向都出現車陣，今天開始恢復假日北上高乘載管制，實施管制前北上車流一度回堵達5.5公里長，高速公路局指出，車流湧現與疫情緩解、民眾補償心理有關。

今天上午10時國5北上開始出現車流，11時車陣從雪山隧道宜蘭端洞口往南回堵達5.5公里長，下午3時實施高乘載管制時，各北上路口回堵1至2公里長，用路人從宜蘭河橋頭須58分鐘才能抵達雪隧南端入口。

除了國5北上段出現壅塞外，南下也湧現逾3萬輛次，南下車流是從上午8時開始增加，情況與以往不同。高公局指出，暑假正逢疫情期間，民眾為了防疫不出遊，但隨疫情從3級降至2級，還出現零本土確診，民眾可能是因為補償心理，趕在9月1日中小學開學前的暑假尾聲出遊，才讓南下單日車流增加。

高公局表示，疫情期間高公局一直在觀察車流量，疫情爆發前國內是1級警戒，5月中開始接連升到2、3級，目前國內還是2級警戒，但以國5的車流量來說，已與1級警戒時差不多，國5車流的起伏與疫情有直接關聯。