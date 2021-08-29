最近越南含非洲豬瘟的肉製品傳入台灣，農業處全面清查縣內養豬場，迄今完成1033場，都無違規偷用廚餘。雲林縣1219場養豬場全面禁用廚餘養豬已3年，前年曾查獲幾小型養豬場兼用豆渣等再利用品，開罰並要求限期改善，去年8月都已全面改用飼料。

越南的非洲豬瘟肉製品走私到台灣，引起各界擔憂萬一變成廚餘又用於養豬，恐引起台灣豬隻浩劫，雲林縣府農業處這幾天奔波稽查，未發現養豬農有偷餵廚餘情事。

雲林縣2019年起為杜絕非洲豬瘟，率全台之先宣布禁止廚餘養豬，但這對於中小型養豬場是兩難，雲林縣有8成是中小型養豬場，有些會購買餐廳廚餘、下腳料、豆渣餵豬，以降低成本或養出某種口感。

縣府農業處表示，前年與去年不定時稽查，少數養豬場被發現兼用廚餘餵豬，均開出3萬元罰單，總共列管10場，到去年7月已全部改飼料餵豬了。

針對越南含有非洲豬瘟的肉製品走私進入台灣，雲林縣府隨即稽查列管的10個養豬場，都未發現違規情事，接著全面普查，迄今完成84.7％、共1033場，都沒有發現偷用狀況。

日前雲林縣長張麗善建議中央全面禁止廚餘養豬，農委會宣布全台9月禁止用廚餘養豬1個月，張麗善表示，感謝中央聽取建議，但防範非洲豬瘟沒有期限，中央應訂出廚餘回收機制避免流豬養豬場，或輔導無法配合政策的養豬場退場。