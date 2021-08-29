女星鄭家純（雞排妹）外型甜美、身材惹火，言行舉止前衛犀利，時常登上新聞版面。近日她透過社群網站PO三則養眼影像，不但自爆沒穿內在美、沒貼胸貼，還大放送浴缸辣照，揚言挑戰檢舉邊緣。

網紅張藝今（29日）凌晨在IG限時動態PO鄭家純替他按摩頭皮的影片，逗趣的說：「羨慕我吧～羨慕我吧～」雞排妹轉發這則影片到自己的動態，大膽地表示：「張藝看到這則動態的時候，就會知道我沒穿內衣也沒胸貼，被嚇鼠（死）。」畫面中，現場燈光昏暗，雞排妹拿著按摩器按摩張藝的頭皮，身穿花花綠綠的白底服飾，因沒胸貼微微激凸，又被對方逗笑，傲人E胸跟著晃動，令人忍不住想入非非。

不僅如此，雞排妹今下午看到張藝再PO一張躺在白色浴缸、擺出撩人姿勢的照片，鬥志當場被激發，火速曬出一張自己全身脫光躺在浴缸的性感照，大方秀出一雙美腿及些許北半球，搞笑地說：「看到藝的早安圖，寫真女星不能輸，接受挑戰。」接著再發一張出浴照，只見她將秀髮撩到前面，從浴缸站起身，露出雪白無瑕的美背以及翹臀，只不過最養眼的部位被一顆白色愛心貼圖擋住，原來雞排妹認為尺度過大恐會被有心人士檢舉，喊話想看原圖的人到TG社群下載。