近年來屏東縣霧台鄉發展觀光有成，每月平均吸引超過2萬人次遊客上山，但因鄉內並無加油站，常發生遊客油料耗盡、顧路待援景象，屏東縣議員杜仁勇已找到族人願意提供土地，希望屏東縣政府與中油能出手協助，解決當地重要民生問題。

為了原鄉生態資源永續，也讓遊客進入部落旅遊可以有遵循機制，霧台鄉公所已將阿禮、神山、大武等3個部落景點，劃設成為全台第一個原住民族地區自然人文生態景觀區。

因豐富原民文化與壯麗自然景觀，加上相關導覽配套成熟，使得霧台觀光產業越趨蓬勃，但杜仁勇說，一旦遊客車子開上山，有些忘記注意油料燈號，直到亮燈才發現油桶即將沒油，距離霧台最近的水門加油站也要24公里，只能請求當地族人與警方協助。

但類似狀況長久下來對於發展觀光不利，因此已經找到族人願意於谷川大橋下方，提供平坦空地作為加油站設置場域，杜仁勇說，哪怕只是座簡易加油站，相信族人與遊客都會很開心。

了解對於許多地處偏遠、生活機能有限的族人來說，「行的正義與便利普及」很需要被重視，立委伍麗華同樣有感而發地說，自己每次要前往深山部落，車子的油量都要錙銖必較，有車沒有路、有路沒有油，這不只是一句自嘲的話，而是族人真實面對的民生難題。

屏東縣長潘孟安已允諾若在地目許可下將盡可能協助，伍麗華則說，接續會邀請經濟部、交通部、環保署及預定設置地點的單位協調，讓中央與地方政府全力促成，早日便利在地族人及來往遊客。