2021年第二次全國羽球排名賽今天在屏東縣立體育館進行甲組冠軍戰，混雙由合庫師大胡綾芳/合庫國體大楊博軒奪冠，男單冠軍亞柏國體大戚又仁、女單冠軍中租企業許玟琪，男雙則由合庫李哲輝/合庫國體大楊博軒3度封王，女雙中租北市大李佳馨/鄧淳薫摘下。

新冠肺炎疫情警戒標準仍為第2級，中華民國羽球協會為保護選手、教練及裁判等工作人員的健康安全，本賽事採閉門舉行，除了進場人數有管制之外，參賽的隊職員必須於賽前繳交檢測證明或是健康聲明書，進入場館也要配合實名制、佩戴口罩、量測體溫之規定，並全面禁止飲食。

男單決賽，由首次闖進冠軍戰的亞柏國體大戚又仁，對上土銀北市大廖倬甫，戚又仁以21比14、21比11直落二奪冠，賽後表示，這次目標原訂打進前3，比賽當下沒有想太多，就是一場一場好好打，也不像之前只是想要贏，以正面心態應戰才能在本次二排賽4場賽事，全都以直落二擊落對手。已有兩年沒參加國際賽的戚又仁，希望疫情早日好轉，能夠出國比賽拼積分，把握機會拚進巴黎奧運。

男雙冠軍戰，由合庫李哲輝/合庫國體大楊博軒，對決今年一排賽的冠軍中租企業蘇敬恒/中租北市大葉宏蔚，李楊配開賽就打出4比0氣勢，最終21比13、21比16直落二奪下冠軍。賽後李哲輝指出，面對蘇敬恒在氣勢上不能輸，要先壓制對手，賽前與楊博軒也有做好溝通，減少前幾場打得太急的失誤、成功三度封王。另外，楊博軒奪得男雙及混雙冠軍，賽後笑說雖然有點累但仍平常心面對比賽，贏得雙冠王。面對未來的國際賽，李哲輝/楊博軒說他們會做好準備、全力以赴。

2021年第二次全國羽球排名賽在8月24日開打，除了是業餘選手爭取進入職業球員道路的認證，最終成績還會作為2022年杭州亞運國手遴選依據，屏東縣縣長潘孟安表示：「排名賽是台灣年度最高級別的羽球個人賽事，很榮幸能與中華民國羽球協會合作，提供全台最大、最適合舉辦羽球賽事的場地，讓所有選手都能在最舒適的場館大展身手，期待國內羽球蓬勃發展，也期許屏東的運動風氣更加盛行。」

屏東縣長潘孟安(左1)及羽協理事長張國祚(右1)為2021年第二次全國羽球排名賽男單冠、亞軍頒獎。(中華羽協提供)

二次排名賽會師屏東，千名好手齊聚開戰。(中華羽協提供)