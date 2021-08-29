新北市長侯友宜今（29日）主持防疫會議，全市新增11例土本確診，其中9例為居家隔離陰轉陽，分別位於三峽10人、板橋1人。衛生局同時公布確診者足跡遍及石門區白沙灣海水浴場、板橋大遠百、板橋老串角酒屋及土城藏壽司。

衛生局公布，案16072於8月22日下午1時至5時前往石門區白沙灣海水浴場，案16073於8月20日、26日下午1時30分至晚間10時及21日、24日上午10時30分至下午7時30分在板橋大遠百上班。

同時，案16073於8月21日晚間10時至11時有前往板橋區文化路「老串角居酒屋」，8月25日下午3時50分至4時50分友前往土城區金城路二段「藏壽司」消費。

衛生局表示，提醒曾出入相關場所民眾應進行自我健康監測，民眾若有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀應配醫用口罩盡速到就近指定的社區採檢院所就醫，不得搭大眾運輸工具。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。