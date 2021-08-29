今1架共機侵擾我西南空域 16:062021/08/29 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8技偵機。空軍提供 空軍發布共機動態，共軍1架運-8技偵機，上午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 中共上週四首派1架直-9反潛直升機，侵擾我西南空域，上週五再派兩架直-8直升機進入我西南空域，練兵用意明顯。 台電離岸一期完工 2020風機數跳票7成 澎湖秋節加班機 30日開放訂位 #西南空域 #侵擾 #空軍 #共機 #發布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土暴增13例 新北三峽1傳9家庭群聚感染 13:182021/08/29 生活 少將涉共諜的反思 04:102021/08/28 時論廣場 北市開放共鍋共食 但須公筷母匙 04:102021/08/28 焦點要聞 分手想討回寵物貓 前男友竟率眾持刀砍人、砸車 11:572021/08/29 社會 竹北東元醫院引進新一代數位導管機 搶救急性心肌梗塞病患生命 11:062021/08/29 寶島 喀布爾機場恐再被炸 美緊急示警：即刻遠離機場 10:322021/08/29 國際 許藍方公開臉書「6月星賞」收益金額 她全捐了 12:192021/08/29 娛樂 視察桃機 交通部長王國材肯定工作成果 20:152021/08/28 生活 停業三個月娃娃機還衰遭破壞 業者嘆：開不開都死 10:132021/08/29 社會 小資租屋族沒大廚房也不怕 電商推薦必備料理小廚電一把罩 12:342021/08/28 生活 喀布爾國際機場安全威脅大 各國撤離現況一次看 14:352021/08/29 國際 政治熱門新聞 政院研擬明年軍公教加薪後 最新民調令人意外 - 政治 高嘉瑜曝打高端後3大感受 網看完全傻眼 - 政治 論文門破案鐵證！教育部公文打臉 蔡英文畢業才半年就填錯論文題目 - 政治 - 旺報 被謝志偉嗆不再捍衛台灣價值 郭正亮回應了 - 政治 蔡英文民調曝光後 這群人「見風轉舵」功夫 讓趙少康瞠目結舌 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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