運8技偵機。空軍提供

空軍發布共機動態，共軍1架運-8技偵機，上午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

中共上週四首派1架直-9反潛直升機，侵擾我西南空域，上週五再派兩架直-8直升機進入我西南空域，練兵用意明顯。