阿富汗喀布爾機場恐攻造成13名美軍陣亡，美國國防部28日公布殉職美軍名單，包括2位女性士兵，其中一位是23歲的吉伊（Nicole Gee），數日前還在社群網站放上自己在喀布爾機場哄嬰兒的照片，留言「我愛我的工作」，沒想到不久後壯烈陣亡，留下這張令人唏噓的經典照片。

根據美聯社報導，吉伊來自加州沙加緬度，隸屬北卡羅萊納州勒瓊營海軍陸戰隊，是部隊中的維修兵。日前派往喀布爾機場協助撤離。吉伊的IG照片記錄了生活點滴，從本月在科威特的照片顯示，她剛從下士晉升為中士，為此喜不自勝。

一周前，吉依的Instagram上傳了她在喀布爾卡賽機場抱著一個嬰兒的照片，平靜地哄著臂彎裡的孩子，留言寫著「我愛我的工作」。而她的最後一張照片是持槍站在一架運輸機旁，旁邊一排平民等著上機，她說自己「護送撤離者登進這隻鳥」。

美國國防部也曾刊登她抱著嬰兒的這張照片，成為美軍撤離行動的標誌性一幕。

喀布爾機場附近26日遭極端組織「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）自殺炸彈攻擊，13名美軍殉職，海軍陸戰隊員就占11人，吉伊是其中之一。