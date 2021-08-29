中央流行疫情指揮中心29日公布國內新增23例COVID-19確定病例，分別為13例本土及10例境外移入，其中台北市有2例本土、1例境外移入。北市衛生局29日下午召開記者會，指出北市知名甜點店個案（案16087）除到台北市，還曾到其他5縣市。

北市衛生局疾管科長張惠美說明，一名境外移入個案從中國大陸入境，另外兩例本土分佈在中山區、北投區，一名男性、一名女性，年齡為20多歲到50多歲之間。

張惠美說，案16087在7月23日從美國入境，在美國期間，於5月、6月打兩劑BNT疫苗，在入境前及8月5日採檢都是陰性，便回到社區生活，因為近日要回美國，於8月28日自費採檢確診，CT為36，風險較低。

張惠美表示，經了解，確診前14天足跡比較多，包含北市餐飲店、公共場所，已立即通知業者清消，並請工作人員自我健康監測，該案足跡涵蓋花蓮縣、宜蘭縣、基隆市、新北市，桃園市，北市已通知各縣市衛生局相關足跡，通知各縣市進行必要調查及處置。

張惠美指出，將比對實聯制及電信足跡，個案跨縣市移動時曾搭捷運、公車、火車等，比對資料後將公布搭乘時間，提醒民眾自我健康監測。張惠美也證實該個案有前往北市甜點店「深夜裡的法國手工甜點」與拉麵店「麵屋一燈」。

針對該個案匡列接觸者，居家隔離有8位，擴大採檢35位，合計43位採檢，上午完成21位採檢，下午有18位採檢，3位明天採檢。另一位本土個案為案16077，目前匡列接觸者4位，其中1位採檢陰性，其餘持續追蹤中。

張惠美說，2例本土皆為不明感染源，但雙北有零星不明感染源，呼籲民眾配合各項防疫工作，減少聚會及跨縣市移動，必要時可至北市7個採檢站採檢。