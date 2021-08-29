志玲姊姊慈善基金會與北市府教育局合作推出「我的情緒我做主 做陽光自信青少年」情緒管理課程。（志玲姊姊慈善基金會提供）

「台灣第一名模」林志玲2019年宣布閃嫁日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA，婚後定居日本，不過她仍心繫家鄉，除了在臺灣疫情最嚴重時捐贈「正壓檢疫亭」供民眾做篩檢外，奧運期間也暖送禮位臺灣選手加油打氣，近日她更與北市府教育局合作，共同在「臺北酷課雲」推出「我的情緒我做主 做陽光自信青少年」情緒管理課程。

隨著全臺新冠肺炎疫情進入拉鋸延長賽，財團法人臺北市志玲姊姊慈善基金會與臺北市政府教育局合作，共同在「臺北酷課雲」推出「我的情緒我做主 做陽光自信青少年」情緒管理課程，由志玲姊姊親自監製並引言，更化身講師講授「抵抗力up up」的方法，課程中搭配志玲姊姊獻聲錄製的正向冥想放鬆的音檔，讓學生適度的放鬆心情，也讓身體緊繃的肌肉獲得放鬆。調適防疫期間因停止到校及遠距學習衍生的人際疏離與情緒困擾，以及家長居家工作期間須分神照顧孩子所產生的焦慮或親子相處摩擦等壓力。

志玲姊姊希望用愛與關懷，幫助學童與家長在疫情期間受到衝擊的情緒，透過釋放壓力再成長、再出發，也在開學前將身心調整在最佳狀態。「我的情緒我做主 做陽光自信青少年」分為小學版及中學版，透過酷課雲線上課程，引導小學生面對疫情影響生活的變化，掌握情緒、學習識別自身和他人情緒的方法，鼓勵通過健康的人際關係中，應對生活與學習。而中學版課程讓青少年發掘自己的存在意義與價值，由教師引導他們形成健康積極的自我意識，進而了解自己並學會反映內心的真實反映，練習管理情緒的能力。

臺北酷課雲擁有最完整的線上自主學習模式及相關配套措施，停課期間至今，北市共計248校使用，外縣市則有96所夥伴學校上網使用，此外更有12萬名新用戶註冊加入酷課大家族，臺北酷課雲作為北市最具代表性的智慧教育資源平臺，藉由此次與志玲姊姊慈善基金會合作，攜手將愛與關懷及正向觀念分享給全台的師生及家長，共同擊退疫情帶來的衝擊，一起釋放壓力再出發。