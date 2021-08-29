駐德代表謝志偉28日稱，前民進黨立委郭正亮不再像當年捍衛台灣價值，並指郭淪落到必須靠說謊或造謠來迎合同溫層，對此郭正亮則反批謝志偉講不過就抹黑，謝志偉今(29日)再度於臉書發文砲轟郭正亮，而郭正亮也在政論節目中回嗆謝志偉，表示不知道他在說什麼，並指違反科學才是違反台灣價值。

針對郭正亮28日的回應，謝志偉今天在臉書上表示，有哪一個人在被公開斥責「偷錢、詐賭」時，會回應說「這就是典型的辯論技巧？」他更回擊郭正亮，一定要造謠才能質疑嗎？重點就在這裡，他們這些傢伙認為「民主國家有言論自由，可以隨意質疑」，但可以「隨意質疑」，就等於可以「隨意造謠」？

謝志偉坦言，自己確實不認識BNT的CEO，但又怎樣？自己也沒說過認識他，但自己敢說，「BNT董事會專責此案的董事親自在電話裡跟我解釋、說明為什麼台灣疾管署都已簽了BNT寄過去的合約，結果BNT沒能完簽的原因並請我諒解，郭先生，您有意見嗎？」

謝志偉指出，政府購買疫苗受到大陸干擾，這些傢伙刻意放過就算了，還不停污衊抹黑政府，今天對郭正亮的回應，不只是為了自己，更是對他們洗白大陸，抹黑受害者台灣政府的無法忍受。

對此，郭正亮今天在政論節目《新聞大白話》中回應謝志偉稱他幫大陸洗白，「請問，最後是不是回到上海復星？回到上海復星不就買到了？」這樣叫洗白嗎？台灣政府不是接受了？「你還接受復必泰，我都不好意思講，什麼洗白？不知道你在講什麼」。

郭正亮指出，現在就是回到國際商業的慣例，如果那個藥原廠製造，不論包裝是什麼我們都要爭取，因為這些藥品有防疫的作用，「這叫科學，違反科學才是違反台灣價值」。

之後，郭正亮又補充，台灣價值就是民主與科學，民調顯示，不同意打國產疫苗就是愛台灣的民眾有76.3% 這就是民意，民主不就是要尊重多數民意嗎？科學就是讓數據說話，讓真相浮現，不民主、不科學，就是假冒的台灣價值，最近小英民調為什麼回升，因為她回到民主與科學，老百姓思考很簡單，就是是否符合民意和常識的判斷。