陳華所屬的雙人組合「我們OURS」在YouTube超過6000萬閱聽率，三級警戒期間推出首張同名專輯《我們OURS》，療癒不少粉絲，26日適逢陳華生日，公司推出她個人新單曲作為生日禮物，鬼才搭檔「我們OURS」男主唱言奕製作音樂外，老闆嚴爵也特地為弟子出手，親自擔任MV導演，師弟黃新峰（TIMO）則擔任攝影師，讓陳華感動大喊：「真是最棒的生日禮物！」

她讚嚴爵當導演很果斷，知道自己要什麼畫面、不要什麼，「整個拍攝很有效率，對於我這種急性子的人來說很棒！」也透露演戲對自己來說很有挑戰性，「尤其，這首歌內心戲比較多，對我來說也是滿挑戰的，希望大家看得到我眼裡是有故事的。」

她新歌〈月亮失約了〉與菲道爾合作，歌曲因疫無法「人與人的連結」，只能越洋熱線合作，從寫到編到錄，以及MV開會到拍攝、剪輯完成，歌曲加MV總製作期只花了一個半月即完成，主要歸功於陳華與菲道爾一拍即合的默契。因為疫情無法讓兩人親自相見，只好透過電話遠端創作，從未見過面的兩人卻默契十足，兩通電話就寫好2首歌，《月亮失約了》就是其中一手。

陳華回憶創作過程：「我們真的是很合！小菲很怕我不喜歡他的想法，但完全沒有這個困擾，他提出的東西我都覺得很棒！很有默契！」菲道爾也說：「《月亮失約了》算是我第一次遠距離創作，應該也是陳華第一次。覺得真的很特別！」談到MV，菲道爾說「我覺得滿酷、還滿好玩、也還滿奇蹟的。很謝謝台灣團隊儘量配合我們馬來西亞這邊，也呈現出我跟陳華在創作的時候的整個想法。」因為大馬疫情關係，團隊無法拍攝外景，因此導演嚴爵特意把劇本都改成室內場景，讓大馬團隊也能如期拍攝。