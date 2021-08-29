台東女中學生謝炘妤、莊文淇、彭昱綺，設計「車用開門快速警示裝置」，獲旺宏科學獎佳作，師長予以肯定。（莊哲權攝）

根據台東縣警察局統計，台東縣今年因開啟車門不當造成事故共計12件鑑此，台東女中學生謝炘妤、莊文淇、彭昱綺，在老師謝建智指導下，設計「車用開門快速警示裝置」，希望預防事故發生，獲第20屆旺宏科學獎佳作。

汽車駕駛或乘客開啟車門時，常未注意後方狀況，導致閃避不及造成碰撞及傷亡，台東縣警察局交通隊統計，今年1到8月因開啟車門不當造成事故共有12件、12人受傷，去年一整年共計28件，造成1死29傷。

有鑑於此，東女數理實驗班一升二年級學生謝炘妤、莊文淇、彭昱綺，在老師謝建智指導下，設計出快速且低成本的車門開啟警示系統，不僅靈敏度佳，並且警示功能顯著，能及早預警後方人車，增加機車與自行車騎士的反應時間。

謝炘妤表示，市面上有不少車門警示裝置，但組裝不易、價格高；此次設計的系統警示在車子前後方皆裝設警示燈，當駕駛或乘客碰到門把，燈就會閃爍，蜂鳴器同步啟動，提醒後方駕駛及車內人員。

由於皮膚產生的接觸電流可能不足以讓整個系統運作，於是採用達靈頓電路來放大電流，莊文淇說，起初花不少時間理解電路設計圖，接電路時還要兼顧美觀，也藉此接觸到雷射雕刻機等平常沒有使用過的機器。

東女表示，素有「高中諾貝爾獎」之稱的「旺宏科學獎」，為國內歷史最悠久的高中生科學獎，鼓勵高中生主動探索科學的精神與培養創造發明的潛力，今年來自全國133所學校，共645件作品參賽，東女數理實驗班學生以「車用開門快速警示裝置」為主題，脫穎而出獲得佳作。