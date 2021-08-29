竹南假日之森適合舉辦各類海域活動，去年所舉行的浪花節活動，吸引許多年輕族群。（謝明俊攝）

竹南龍鳳漁港是苗栗重要海產集散地。（謝明俊攝）

後龍西湖溪綠光自行車鐵橋風光明媚。（謝明俊攝）

後龍水尾沙灘牽罟活動，是苗栗縣內僅存的傳統牽罟活動。（謝明俊攝）

苗栗縣政府積極推動苗栗縣海線觀光，推出慢魚海岸5大玩法，涵括了竹南、後龍、通霄、苑裡等4個海線鄉鎮，以綠光海風自行車道串聯，從竹南假日之森海上運動、海岸森林生態之旅、後龍傳統漁法、通霄媽祖文化之旅到苑裡傳統市場美食，讓民眾充分享受苗栗海線慢旅行的美。

苗栗縣政府文觀局指出，苗栗慢魚五大內涵，分別為藍色海洋、藍色教育、傳統漁法、藍色組織及藍色旅遊。苗栗慢魚海岸從「藍色旅遊」開始，在竹南假日之森體驗水上遊憩活動，沿著後龍綠光海風自行車道欣賞鐵道、山海美景，再探訪通霄媽祖海神文化，最後在苑裡享受市場美食。跟著苗栗慢魚內涵出發，來場輕旅行為疫情後生活暖心充電。

「藍色海洋」強調環境生態保護及認識海洋資源，文觀局為此特別規劃「2021苗南海地景藝術節」，透過藝術作品喚起民眾對海洋資源的重視並推廣環境保護、海塑減量及節能永續重要性。

「藍色教育」則是從教育開始扎根培養海洋生態教育觀念，辦理校園食魚食育體驗課程計畫及大海學堂活動，持續與苗栗縣學校合作宣導苗栗慢魚精神。「傳統漁法」內涵著重於在地漁業及傳統漁法保存，在外埔有百年歷史合歡、母乃石滬群，並於10月下旬舉辦牽罟體驗活動，親手體驗拉網捕魚樂趣。

「藍色組織」則為保存漁村料理到推動海洋友善至商家產業，從慢魚系列產業交流工作坊，與在地業者合作研發慢魚料理，提倡「懂魚、知魚、吃在地、食當季」。

苗栗縣長徐耀昌表示，在疫情逐漸舒緩之際，規劃一場苗栗海線慢旅行，放慢腳步舒活身心，歡迎大家一同「相遇苗栗慢魚海岸，享受美好山海生活」。