新竹縣稅務局110年度結合統一發票的推行，29日辦理「TAX-ON-LINE宅家玩稅務」視訊闖關活動，希望在疫情逐漸解封後，大家相約到新竹縣來玩，帶動觀光熱潮並刺激消費。

這場「TAX-ON-LINE宅家玩稅務」視訊闖關活動，吸引新竹地區及新北、桃園、南投、台中、彰化、台南、高雄、金門等縣市共43組民眾參加，分上午2梯次，下午3梯次進行，視訊民眾每組2到6人，參加「稅務小學堂」，還有「集思廣益」、「終極限時搶答」等活動。

縣府秘書長陳季媛代表楊文科縣長擔任「稅務小學堂」神秘嘉賓，與YouTuber瘋狂理查擔任共同關主，出題給玩家作答，視訊會議在輕鬆的氣氛下宣導稅務、統一發票，並行銷新竹縣。

陳季媛說，疫情改變大家的生活，也改變了人與人的距離與互動方式，往年稅務局都會舉辦像遊樂園或兒童劇等大型租稅宣導活動，今年因疫情改成線上辦理，反而有機會跟全國各縣市的大朋友小朋友見面。

陳季媛希望在激烈有趣的競賽同時也能獲得很多稅務知識，這場活動所募集發票會轉贈給新竹縣公益慈善團體，讓全民一起來捐發票‧獻愛心‧作公益。