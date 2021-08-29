圍繞打造「世界級醬香型白酒產業基地核心區」，貴州遵義近日再祭出大動作。8月25日正式成立遵義酒業集團，註冊資本達10億元（人民幣，下同），企業性質為國有獨資，股東為遵義市國資委。

川財證券分析師歐陽宇劍表示，近年大陸醬酒快速發展，行業規模2020年達1550億元，10年複合年均增長率為15.95％。但遵義白酒產業也面臨二三梯隊不足、發展空間受限等困境。加快兼併重組、優化產能佈局，成為推動行業發展的必然選擇。

近日，白酒業一家新公司成立的消息引發高度關注。8月25日遵義酒業集團有限公司成立、註冊資本10億元，公司位於「中國酒都」仁懷市。值得注意的是，這裡也是茅台的故鄉。

實際上，遵義酒業集團的成立並不突然。遵義市政府官網指出示，在7月6日召開的遵義市人民政府第84次常務會議上，其中的一項重要議題便是審議《遵義酒業集團有限公司組建方案》。

大陸白酒行業研究員指出，目前貴州醬酒有茅台作為龍頭老大，但是二三級梯隊的數量與品質發展空間還有很大，航空母艦有了，但整體艦隊水準還跟不上。這是市場普遍的認知，而這樣的格局也會導致產業抵抗風險不足。在此大背景之下，遵義酒業集團的成立意義重大。

據《證券時報》報導，借著「醬酒熱」的東鳳，遵義酒業集團的成立，意味遵義「十四五」規劃提到的「打造以茅台集團為航母的世界醬香型白酒產業艦隊」目標正加速推進。

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