國內疫苗供不應求，尤其存量原本就不多的莫德納更是一劑難求，不過有網友報料，24歲的女性朋友，並不在一到九類名單內，卻已經打了莫德納疫苗，一問之下才知道，男朋友是住院醫生，內幕曝光，不少網友直呼「不意外」，還有人透露，殘劑都是靠關係打的。

原PO在《PTT》表示，前幾天跟朋友聊天時得知，24歲的女性朋友，並不是一到九類，但已經打莫德納了，他們驚訝問道怎麼打得到？她說因為她男朋友是住院醫生，所以她知道很多資訊，她男朋友有幫她預約打莫德納殘劑。

原PO無奈指出，「真的是有醫生男友就可以尊爵不凡」，想詢問大家有沒有這方面的八卦？並說他正在考慮，是不是要打完AZ後去關島打莫德納，讓自己心裡平衡一點。貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「不意外」、「醫生的家人算什麼類別？」、「說實在這種狀況很多，只是沒爆出來」、「這太多啦，別見怪」、「很多啊，一堆特殊管道」，還有人透露「殘劑都是靠關係打的」。

有網友認為，排隊打殘劑並沒有違法，只是聽到別人有、自己沒有心裡會酸酸的；不過也有人說「有聽過牙助打完兩劑後就閃的」、「身邊好幾個都是家人在診所工作幫忙預約」，原PO則笑稱「醫師，男友，殘劑」是人生勝利組方程式。