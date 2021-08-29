中央流行疫情指揮中心28日下午2時開放BNT新冠疫苗意願登記，新北市板橋區「張博揚小兒科診所」在臉書中指出，果然BNT到貨及下一輪接種AZ疫苗，28日報到率僅剩下4成。

中央流行疫情指揮中心28日下午2時開放BNT新冠疫苗意願登記，短短半小時內，已有逾百萬人上平台完成登記或修改，依據負責平台建置及維運的關貿網路最新統計，第1分鐘即達到37萬人次造訪，之後開放30分鐘，即有104萬人進行意願登記及修改，其中有97萬完成BNT的意願登記。

「張博揚小兒科診所」在臉書中表示，果然BNT到貨以及下一輪打AZ的消息一出來，28日下午後的高端報到率只剩4成，但是BNT給學生打一打後，到底剩多少給大家分？刻意跳過高端，其實連下一輪的AZ也會被跳過。

張博揚也在臉書回覆網友疑慮說，現在的狀況是打疫苗後只能保護自己免於重症死亡，大概無法沒有群體免疫保護沒打疫苗的族群這件事。