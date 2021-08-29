18歲中華隊帕運游泳代表選手陳亮達，今天(29日)下午在游泳男子S7級400公尺決賽，以比個人在預賽還快超過5秒的5分10秒65位居第8，明天上午8點再出征男子100公尺仰式預賽。

陳亮達是本屆帕運中華隊最年輕選手，上午預賽排在第2組，游出5分15秒89、以總排名第8取的決賽資格，下午的決賽陳亮達奮「泳」前進，雖然無緣摘下獎牌，仍締造比預賽更好的成績，而且快了超過5秒；游泳男子S7級400公尺最終由以色列選手馬利亞(Mark Malyar)奪金，成績4分31秒06刷新世界紀錄，烏克蘭楚索夫(Andrii Trusov)4分35秒56摘銀，美國奧斯丁(Evan Austin)以4分38秒95獲銅牌。

陳亮達出生就沒有小腿，父母為避免兒子大腿萎縮，陳亮達才3歲時就送他去學游泳作為復健運動，就此游出興趣並在國內賽事屢獲佳績，本屆東京帕運參加3個項目，27日在SM7級200公尺混合預賽登場，可惜2分54秒22無緣決賽，今天S7級400公尺一舉游進決賽，明天繼續出戰S7男子100公尺仰式，預賽排在第1組第2水道，賽事預計8點開始。