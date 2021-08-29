防堵非洲豬瘟，南投縣政府成立聯合稽查小組，全面啟動非洲豬瘟防範措施，南投縣長林明溱要求農業處與家畜所，加強查核轄內101場養殖場，指示衛生局清查縣內越南商家的肉品來源，另環保局也將全速清除公開位置的廚餘桶並管控家戶廚餘流向。

南投縣政府家畜疾病防治所，日前至稽查水里鄉2家養豬場並宣導防疫作為，衛生局也前往縣內14家販售東南亞食品的商家，針對肉品來源進行查核，為防堵豬瘟做好萬全準備。

非洲豬瘟病毒已成功防堵2年，於日前因肉品走私而產生破口，這批夾帶非洲豬瘟病毒的肉品流向全台22縣市，林縣長特別要求縣府家畜疾病防治所嚴格把關、加強宣導防疫，並要求養豬戶應以合格蒸煮設備處理廚餘。

農業處長陳瑞慶表示，自8月30日起，禁止廚餘進入養豬場，並於9月1日至30日全面停用廚餘改採袋裝飼料飼養豬隻，階段性防止廚餘傳染豬瘟病毒的風險；期間內農業處與防治所也將持續加強針對使用廚餘檢核再利用的畜牧場進行查核。

南投縣養豬協會理事長詹堯揮指出，養豬戶應自主做好生物安全防護及加強豬場環境消毒；使用廚餘檢核再利用的養豬戶，應具備合格蒸煮設備，使用90度C溫度蒸煮超過1小時；若無合格蒸煮設備卻使用廚餘者，將處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

南投縣衛生局表示，一旦發現有來源不明或有標示不明等違規情事，將依食品安全衛生管理法第47條及第52條規定處辦，如查獲來自疫區之豬肉及相關產品則移請農委會動植物防疫檢疫局轄區分局，進行採樣送檢及相關後續事宜。

南投縣衛生局提醒，大陸、越南、菲律賓、印尼等東南亞國家，皆為非洲豬瘟疫區，依規定該地區的豬肉製品不能輸入國內，中秋連假在即，呼籲民眾不要從國外違法攜帶肉品入境或利用航空郵遞、包裹等途徑違法輸入。