知名主持人兼配音員趙婷，自小外型可愛又聰穎，4歲就被相中開始童星人生，也因此小時候常待在片場，在鬼月時節，她回想起當年在攝影棚發生過有點毛的往事，被詭異大叔警告小孩在此活動危險，而多年來深信的這個「撞鬼」經歷，多年後真相曝光，讓她更加崩潰。

趙婷今天(8/29)在臉書po文，表示身為童星時經常要拍戲，而媽媽一來身為老師需要上課，再者當年普遍對「星媽」這個角色感覺不好，因此就常讓趙婷自己待在攝影棚，麻煩當時的場記「小張叔叔」照看一下，等拍到最後一場戲，媽媽再來接她。

而趙婷等戲沒事時，就跟現場另一個小童星在道具間玩耍，看著大人們穿著古裝戲服走動著，如今想來覺得自己有夠大膽，結果某天真的出事，遇到一個陌生叔叔，警告他們：「這裡的東西不能亂動，而且小孩在這很危險」，叫他們趕快回去攝影棚。

趙婷跟另一個小朋友被叔叔警告，就這麼半推半趕地悻悻然離開，「當時不懂，為什麼在那裡玩會很危險呢？」，沒想到下一秒，電梯正好來了，「門一開，嚇死寶寶我了，電梯裡站著一個跟道具間一模一樣的的叔叔」，那位叔叔還跟他們說：「嗨…小朋友沒事不要亂跑，晚上沒什麼人很危險的，快回到攝影棚去」。

這件詭異的遭遇讓兩個小孩當場嚇壞，拔腿往電梯反方向狂奔，直衝到攝影棚，並把事情跟大人說，結果聽了這段故事的叔叔先是大笑，之後回應：「你們不知道嗎？那個…廁所…那個…幾樓轉角…都不能去」，讓兩人嚇得從此不敢亂晃，都乖乖在攝影棚背劇本。

直到幾年後，當年的趙婷抱持著這份恐懼多年，就這長大了，才終於得知事情的真相，就是當年電視台其實有一對雙胞胎攝影師，他們被劇組大叔騙了，讓趙婷大崩潰，真心希望大人不要騙小孩，也說因為這件往事，「讓我成長變成一個好的大人」。