宅神朱學恒送花給疾管署挨告獲不起訴後，收到前立委謝國樑致贈的花籃和卡片。(圖 翻攝自朱學恒臉書)

宅神朱學恒日前送4盆花籃到疾病管制署，附上卡片批評政府，遭熱心民眾告發涉嫌侮辱公署，不過台北地檢署認為，疾管署防疫作為攸關人民權益可受公評，於27日處分不起訴。前立委謝國樑今天(29日)也送花祝賀朱學恒，朱學恒也對此表示感謝，並表示謝送的花很香。

本土新冠肺炎疫情爆發後，朱學恒於今年6月初送了4個「花籃」到疾管署，附上卡片批評政府「爾俸爾祿，民膏民脂」等語，卻遭告發「侮辱公署」。朱到案否認犯行，強調他只是告誡為官者應為人民著想，台北地檢署調查後，認為朱應無侮辱公署犯意，27日處分不起訴。

謝國樑今天送了一盆花和卡片給朱學恒，祝賀朱學恒獲不起訴，並在卡片中寫道，「打得他們落花流水，我們看得心花怒放，期待正義遍地開花」，朱學恒收到花和卡片後，也在臉書上PO自己出和花籃的合影，並表示，「哈哈哈，謝謝謝國樑啦，那個花很香呢」，而謝國樑也在朱學恒的貼文下留言，「朱大加油」。

網友們也留言回應，「替天行道執行正義必將是一條越來越艱辛的路程，一定要有異於常人的毅力並有一股正氣做為心中支撐」、「開始對法官有信心了，正義不死！」、「有不唸書的官，也有有文化的民」、「朱大照顧花農的義舉蔚為風潮！恭喜不起訴」、「我只希望政府官員們能把朱大花籃上的題字搞懂」。