Delta變種病毒肆虐全球，上海中醫藥學會、大陸國家中醫疫病防治基地8月發布《中醫藥預防外感疫病（呼吸道傳染病）指南》（夏季版），這份指南為中醫藥綜合預防方案，包括藥物、中醫保健、生活起居指導等，並制定普通人群、重點人群、體弱人群和兒童四類人群的防治策略，內容包括藥物、中醫保健、生活起居指導等，以此提升綜合預防效果。

《指南》中提到，「飲食有節、起居有常、勞逸有度、情志暢達」，是居家防護方案的要點，指南推薦的食療包括食用銀耳雪梨百合羹，以及飲用桑葉菊花茶，以達居家防護之效。

預防方案中，針對普通人群、高齡老人、慢性病患者、密切接觸者等重點人群、兒童易感人群等均有不同內服預防方，至於「大鍋防感預防方」則兼顧標本，普通人群也可服用。值得一提的是，穴位敷貼、耳穴貼壓、穴位按摩、熏蒸、香囊等中醫外治預防方案也納入指南之中。

參與《指南》的大陸國家中醫藥疫病防治基地副主任、上海新冠肺炎救治高級別專家組成員、曙光醫院呼吸科主任張煒表示，內服湯劑及居家食療方案均為常見常用藥材，方便民眾參考；但他同時強調，中藥預防湯劑不宜長期服用，涉及的中藥處方應由中醫師開具，民眾不應自行判斷。