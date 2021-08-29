房價年年高漲，一時若下不了手，租房子便是另一種選擇，但該如何在生活品質和省錢之間取捨，成為民眾熱門話題。32歲女星蔡允潔近日上節目表示，學生時期為了省錢租3000元/月的雅房，卻因為共用廁所實在太骯髒，留下慘痛的陰影至今。

蔡允潔在節目《單身行不行》回憶，當時租的房子共有4個房客，她住在最裡面的房間，出門必須穿越狹窄的走道，幾乎會與房客碰肩的程度。詭異的是，住在旁邊的房客每日早上都會打開房門，口中喃喃唸著不知名的咒語，伸手拿著符咒水往外灑，也不管是否會不會灑到她，讓蔡允潔覺得自己好像髒東西。

雅房顧名思義得跟其餘房客共用浴室，蔡允潔說常常在排水處發現像陰毛的毛髮；更令人作嘔的是，某次半夜三、四點她尿急上廁所，昏昏沉沉地把褲子脫下，卻因為地板、馬桶座邊緣都是男生的尿液，而且馬桶蓋沒有蓋下，蔡允潔不慎腳滑，光著屁股以V字型姿勢直接坐進馬桶裡，結果裏面竟有沒沖掉的糞便，噁心到主持人邱沁宜都皺起眉頭。

坐在別人大便上的蔡允潔當場失聲尖叫、崩潰大哭，從此之後留下深深的心理陰影，即便過了10幾年，走在自家浴室還是會墊起腳尖、覺得很髒，但當年是窮學生，仍硬著頭皮住在那個雅房2年，如今回想都不知道自己怎麼撐過來的。