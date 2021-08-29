大陸格鬥女子好手張偉麗與「惡棍」蘿絲娜瑪尤納斯(Rose Namajunas)的對決已結束多時，此前她遭到對手78秒無情解決，這個結果讓她非常不甘心，在事情過後張偉麗也紛紛表示了自己的許多看法，引起網路上的正反兩派言論，有人認為她不斷在找藉口，但也有粉絲表示支持。

之後她就一直期待能與蘿絲娜瑪尤納斯進行第二戰，復仇慾望非常強烈，此前她曾說自己偏向於10月與對方在美國對決，她會用完全不同的心態來進行比賽，用實力證明一切，但當時UFC還未排定兩人的賽事，不過事情在最近有了新進展。

據大陸記者表示，張偉麗與蘿絲娜瑪尤納斯將會在11月7日進行第二戰，兩人將在紐約麥迪遜花園廣場交手，這也是兩人自今年4月25日之後再度交手，相信這場比賽會引來非常多人的關注，尤其是大陸和亞洲地區的拳迷。

張偉麗生涯在UFC的戰績是21勝2敗，她是大陸史上首位拿到UFC冠軍頭銜的選手，她在2019年8月舉行的UFC比賽中TKO對手奪得冠軍，2020年3月她繼續創造奇蹟，擊敗喬安娜(Joanna Jedrzejczyk)，這場比賽精采程度被許多媒體喻為2020年度最佳對決。

而蘿絲娜瑪尤納斯戰績為10勝4敗，也曾在2017年擊敗喬安娜，拿下UFC女子輕量級冠軍頭銜，可惜之後沒能保住衛冕頭銜，但在今年4月與張偉麗的對決中TKO對手，成為UFC歷史上首位重奪冠軍頭銜的女子選手，所以當下她也感動到落淚。