美國從阿富汗撤軍，由民兵組織塔利班奪權，他們試圖讓混亂的一切回到軌道，於是召回未離境的政府官員重返職位，一名財政部的經濟學家Ashraf Haidari就接到塔利班指揮官的電話，他脫下西裝、留起鬍子復工，為了避免家人擔心，第一天上班時，他甚至並沒有通知他的家人。

路透社報導，當阿富汗政局出現不穩後，Ashraf Haidari就一直待在家避風頭，不過在確定由塔利班執政後，他接到來自指揮官的電話，「他們告訴我，不要驚慌或擔心被報復，我們需要你的專業知識來管理這個國家。」

出於塔利班的命令，Ashraf Haidari不得不復工，他脫下每天穿的西裝改穿阿富汗長袍，同時也開始留起鬍子，為了避免家人恐慌，在第一天上班時，Ashraf Haidari並未告知家人是為塔利班工作。

Ashraf Haidari說：「他們在大樓裡並沒有帶著槍走來走去，不過對於禮拜的規定更為嚴格，現在是強制性的，不像以往是依照意願進行，甚至有塔利班的官員跟我說，希望我能告訴他們一些專業知識。」

另一位待在阿富汗稅務部門的官員Sohrab Sikandar則說，「自從復工後，我從未見過女性員工上班。」不具名的阿富汗央行官員透露，目前塔利班主要找回內政部與財政部的員工回去上班，以解決迫在眉睫的金融和民生問題。

即使塔利班積極治理阿富汗，但對缺乏管理經驗的他們而言並非易事，大陸學者朱永彪認為，塔利班內部缺乏專業人才，過去多數的塔利班成員主要參與戰爭，並沒有治理方面的人才，尤其現在需要管理城市及國家，「原本這些公共服務都是阿富汗政府主導的，現在落到他們手上。」