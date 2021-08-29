金山台二線驚見浮屍頭骨外露 警調查身分死因

民眾今（29日）下午2時許，在新北市金山區台二線37.8公里處發現一具男性浮屍，警方獲報前勘查，由於屍體已腐爛多時、頭骨外露，正進一步釐清身分及死因。

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