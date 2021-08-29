金山台二線驚見男浮屍 腐爛多時頭骨外露 警調查身分死因 17:022021/08/29 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾今（29日）下午2時許，在新北市金山區台二線37.8公里處發現一具浮屍。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金山台二線驚見浮屍頭骨外露 警調查身分死因 訂閱影音： 中時新聞網 民眾今（29日）下午2時許，在新北市金山區台二線37.8公里處發現一具男性浮屍，警方獲報前勘查，由於屍體已腐爛多時、頭骨外露，正進一步釐清身分及死因。 天文學家發現類似鬼魂的東西在黑洞附近漂浮 新竹縣長楊文科慰問民宅火警受災戶 呼籲民眾小心使用電器 #台二線 #發現 #女性浮屍 #死因 #身分 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外科醫投身選舉 催生全國性醫師工會 04:102021/08/29 焦點要聞 桃園無臉男 嫌稱死者暴斃才焚屍 04:102021/08/29 社會新聞 台南農田驚見浮腫男屍 遭野狗啃食斷成兩截 10:122021/08/29 社會 葉獻文專欄－收復半年線、月線 下半年電子傳產輪動 04:102021/08/29 財經要聞 女大生有嗜睡症遭男同學猥褻 醒來內褲反穿鎖骨種草莓 13:032021/08/29 社會 公務員身分未變 土銀表支持麟洋 04:102021/08/29 財經焦點 珠寶大盜偷遍賣場 跑不過員警落網慘呼：讓我喘一下 10:542021/08/29 社會 工商社論》政府應助台積電增強海外投資談判籌碼 04:102021/08/29 財經要聞 不滿噪音值未過 男率眾圍毆麗寶賽車場2員工 15:202021/08/29 社會 日再爆莫德納疫苗摻黑色雜質 沖繩緊急停打 14:592021/08/29 國際 微調公車候車亭收萬元現金禮盒 基隆里長判2年獲緩刑 15:202021/08/29 社會 社會熱門新聞 夫私藏前女友性愛片自慰 妻暴怒網路公審無罪理由曝光 - 社會 應召女技巧太好 男客癱軟床上想喘一下結果慘了 - 社會 買湯包註明「醬油不要蒜」 店家超幽默回11字網讚：買爆！ - 社會 美魔女為養15歲兒咬牙下海 處女秀一進飯店遭「封鎖貞操」 - 社會 新莊女打高端4天後死亡 相驗結果曝光 家屬心碎不解剖 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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