加權指數本周大漲981點，從上周五最低16248點到周五高點17229點。雖然奔波行情從18034點回測了近1800點，但在周線格局裡並未出現連三黑現象，所以整個行情仍保有多頭態勢，美國聯準會（Fed）主席鮑爾27日表示，年底前將縮減購債，但不急於升息，所以即使大盤本周漲了快千點，但多頭應該還未走完，至少到中秋節之前都還有再拉高機會（趁著Fed還未轉向的空窗期）。

雖然南韓開了升息的第一槍，但台灣物價相對穩定，央行總裁也說美國還未升息之前，台灣不太可能會有升息的動作，也因此台幣近期雖一度貶破28元大關，但周五已升至27.92元，相較於其他亞幣，台幣相對強勢，代表市場資金很多，目前因為當沖新制上路，市場多半會先觀望，一旦大戶歸隊或是外資也開始回頭買，筆者認為中秋節前多頭仍有上攻的機會。

美元最近也跌至93以下，對於股市或是原物料將是正面發展，上周跟大家提到散裝輪，理由是BDI創新高，而貨櫃輪則是跌深反彈，相信本周慧洋ky、四維航、中航、台航表現都非常不錯。另外投機商品比特幣最近也從3萬美元漲至近5萬美元，既然投機市場仍然是欣欣向榮，沒有理由股票市場會往下發展，這同時代表資金仍氾濫，台股等待補量就有機會再攻。

周五量縮之後，同時也面臨18034點和17643點連結的下降趨勢線，除非補量，要站穩17300點甚至季線有難度，因此下周若是有量縮先回測，那麼也非壞事，只要頸線16893點守住，那麼多頭仍有後續補量再攻的機會。

當然本周行情已反彈近千點，其實台積電居功厥偉，因為第四季其晶圓代工報價要調漲20%，也讓台積電本周收在599元，下周觀察往上跳空缺口585元不破，筆者認為台積電相當有機會再醞釀一波反彈，配合周五金融股也有轉強現象，因此下周行情有機會先下後上。

至於下周選股方向，既然台積電已經表態，相對上台積電供應鏈就會受惠，其中做後段封測的日月光今年預估要賺1個股本，股價仍相對低估；另外做濕製程跨入再升晶圓的辛耘，Q2獲利1.8元，今年挑戰5元，股價不算仍在合理偏低；長興開發出高流動性的封裝材料，已打進台積電封裝供應，Q2獲利0.87元創下歷史新高。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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