歐洲最大的跨國政黨歐洲人民黨黨團將在下周向歐盟議會提交「國際公共採購工具」（IPI）議案，要求歐盟向不對等開放公共採購市場的國家採取限制措施，以此對中國這種不對外開放公共採購的國家施壓，要求其開放歐盟企業參與大陸政府採購案。

德國《明鏡週刊》引述參與這項文件起草者卡斯帕里 (Daniel Caspary)表示，這項議案希望給歐盟委員會提供一個能夠對中國這樣的國家施加壓力的工具，他對歐盟議會通過提案表示樂觀。

《德國之聲》指出，經過多年談判，歐盟27個成員國達成一致，針對那些不開放本國公共採購市場的第3國投標人，將提高公共合同的招標門檻，方式可能包括明確排除這些國家的企業參與投標，或者在其投標中加入溢價。《法蘭克福彙報》指出，這項新政策主要是針對中國。

報導說，不公平競爭是歐盟和中國之間一個長期的貿易問題。雖然歐盟在很大程度上允許中國公司自由進入其市場，中國公司可以不受限制地在歐盟競標合同，但歐盟公司進入中國市場卻有很大限制，完全被排除在中國公共合同的招標之外。

此外，中國政府還通過補貼支持本土公司，使得這些企業在歐盟市場的報價比歐盟的競爭對手更便宜。《法蘭克福彙報》援引德國工業聯合會（BDI）的資料，這些中國公司的報價往往比最便宜的歐洲供應商的產品價格還要低1/4。

報導說，經過多年的談判，歐盟成員國今年6月為「公共採購工具」 鋪平了道路，現在各國需要與歐洲議會就此達成一致。

《德新社》指出，歐盟2012年起就開始討論相關措施，目的是為了防止歐盟企業在第3國公共採購市場上受到不公平對待。但是有些歐盟成員國起初擔心，這會給歐盟的招標人造成大量的額外工作和法律不確定性。反對聲音很長一段時間也來自德國政府，他們認為這是是封閉市場與鼓勵保護主義的手段。但是，後來隨著針對中國市場不公平做法抱怨增加，柏林方面改變了想法。

卡斯帕里對文件的通過抱有信心，至少綠黨已經釋放出支援的信號。不過，提案要通過並非易事，例如匈牙利長期以來一直持反對態度，該國擔心公共採購的成本會因此急劇增加。另外，北歐多國也持反對意見，他們擔心「公共採購工具」會被濫用，從而造成歐盟的閉關自守。

根據《華爾街日報》報導，歐盟的公共採購市場規模估計每年約有2兆歐元，包括公路、橋樑、鐵路網和電網。