2021年第二次全國羽球排名賽，中租企業許玟琪順利摘下后冠。（林和生攝）

2021年第二次全國羽球排名賽，29日於屏東縣立體育館完成甲組賽事。（林和生攝）

雖受新冠肺炎疫情攪局，2021年第二次全國羽球排名賽仍在防疫滴水不漏前提下，29日於屏東縣立體育館完成甲組賽事，男單部分由亞柏國體大戚又仁封王，女單則是中租企業許玟琪奪下后冠，將有機會代表台灣前進2022年杭州亞運會。

東京奧運羽球項目，台灣奪下一金一銀好成績，也在國內掀起一波前所未有熱潮，東奧後台灣最大羽球賽事在屏東舉行，除總獎金高達新臺幣35萬3400元、是台灣年度最高級別羽球個人賽事外，加上最終成績將作為「2022年杭州亞運會」代表隊遴選依據，因此吸引全台1759名好手齊聚參賽。

主辦單位指出，全國羽球排名賽一年共有2次，是職業球員年度國內排名競賽與國手選拔舞台，也是業餘選手邁向職業球員的認證敲門磚。今年選在國境之南競技，縣府提供全台最大、最適合舉辦羽球賽事的屏東縣立體育館，即使鋪滿10面場地，場館仍有舒適活動空間。

屏東縣長潘孟安參與頒獎儀式時表示，由於配合政府防疫政策，此次賽事不開放觀眾入場，主辦單位為保護選手、教練及裁判等工作人員健康安全，除進場人數有管制外，參賽的隊職員必須於賽前繳交檢測證明或是健康聲明書。

加上進入場館也要配合實名制、佩戴口罩、量測體溫等繁瑣規定，並全面禁止飲食，就是希望讓選手們在防疫安全的前提下順利完賽。

個人項目除戚又仁及許玟琪分別摘下男女單打冠軍外，男雙則由合庫李哲輝、楊博軒3度封王，女雙后冠由中租北市大李佳馨、鄧淳薰摘下，混雙則是合庫胡綾芳、楊博軒奪冠。