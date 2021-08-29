在挑選戀愛對象時，相較於性格迴異的人，三觀一致更可以和諧相處，搜狐網命理專欄點名，金牛雙魚、天蠍獅子、巨蟹雙子是3大天生不適合交往的星座組合，即使一開始因為個性相異而互相吸引，終究會因熱戀感消退而分開，注定無法順利走到最後。

▍1.金牛座VS雙魚座

金牛和雙魚是反差極大的兩星座，金牛能給雙魚一種穩定的歸屬感，善良正直，不拈花惹草，自然讓雙魚安全感滿滿，而雙魚的溫婉也是金牛喜愛的，因此兩人很有機會交往，可是後續修成正果的機率卻不高，因為金牛個性太務實，雙魚座則是愛幻想，天生浪漫癡情，殊不知這些風花雪月在金牛看來就是浪費人生。即使能相愛，三觀不同也讓他們無法長久，最終會放開彼此的手。

▍2.天蠍座VS獅子座

俗話說，一山不容二虎，天蠍和獅子的組合正是如此！獅子是地上的王，天蠍則是地下的王，強者之間會互相青睞，這種相知相惜的幻覺讓他們火速陷入熱戀，再加上獅子的個性樂觀活潑，對感情很用心，能讓生性敏感多疑的天蠍卸下防備，安心地接納獅子，可惜兩人都想在感情裡掌握主導權，互不退讓，必然會產生爭吵。在吵架時，獅子的口無遮攔會讓天蠍感到受傷，獅子則認為天蠍做人太過陰險毒舌，最終只能以分手收場。

▍3.巨蟹座VS雙子座

在感情中，巨蟹很需要安全感，期盼能遇見願意守護自己的人，與對方白頭偕老，就算要談異地戀，只要能給他們充足的歸屬感，他們也可以愛得深情且從一而終。雙子會被靦腆的巨蟹吸引，但巨蟹的愛平淡如水，來得慢，去得也慢，久了會讓追求新鮮感的雙子感到厭倦，此時，巨蟹會一直處處討好，希望順從另一方，反而讓雙子逃得更快，雙方都很煎熬，自然無法長久。