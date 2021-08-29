中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增23例COVID-19確定病例，分別為13例本土及10例境外移入。連續兩天本土個案「+0」，今天卻暴增為雙位數，讓醫護粉專坦言「還沒降級，但這個週末已經看出很多人都鬆懈」，呼籲正式降級之前，防疫絕對不能鬆懈。

醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」發文指出，今天除了新北爆發家庭群聚，雙北還有未被匡列卻確診的個案。坦言週末出遊的人潮真的太多了，而且還沒降級，但已經看出很多人都鬆懈，千萬不要只看兩三天沒有確診就放鬆，並呼籲民眾自律「在正式降級之前絕對不能鬆懈，大家加油繼續努力防疫！」

不少網友也留言附和，「這週末出遊人潮很扯啊」、「週末愛河邊鹽埕區人潮洶湧，還塞車呢」、「最後的暑假會不會害人害己，就讓我們繼續看下去」、「雙北一堆往墾丁跟花東跑的」。

29日暑假開學前最後假日，許多民眾帶著家人造訪深坑老街。（陳俊吉攝）

不少人也目睹防疫鬆懈的問題，「南部最近也開始鬆懈了，飲料店、小吃店，也都出現不掃實名制的客人」、「台中一堆餐廳都沒有隔板，戶外座位區更是不用說，大家都一邊吃飯一邊抽菸聊天，台中是已經解除二級警戒了嗎？」、「可能這兩週又會回三級」。

三峽家庭群聚案16072為40歲男性，近期因胃痛安排胃鏡檢查，27日到醫院檢查前採檢PCR陽性，Ct值31，醫院通報後昨天擴大匡列採檢，住家12人中，包含妻子、兩個兒子、兩個女兒、妻子妹妹、妹夫及其小孩，其中9人居隔確診。

台北確診個案案16087，7月23日從美國入境，已打兩劑BNT疫苗，入境前及8月5日採檢皆為陰性，8月28日自費採檢確診，足跡除了到北市甜點店、拉麵店，也曾到花蓮縣、宜蘭縣、基隆市、新北市、桃園市，詳細足跡仍在調查中。

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