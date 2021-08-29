香港公務員事務局長聶德權今（29日）表示，全球新一波新冠肺炎疫情有向上趨勢，尤其Delta變種病毒傳播快，即使接種了疫苗仍可受感染，但疫苗仍有效減低感染後的重症和死亡，以及防止大規模爆發，故港府在未來會繼續分別推動接種疫苗，尤其要增加長者接種，目標是全民接種，否則難以完全恢復社會活動，甚至通關，而目前6成香港人已接種第一劑新冠疫苗。

聶德權強調，港府一直採取將道理講清楚，並提供選擇的方式，以推動疫苗接種，而未來亦會在多方面增加民眾打針誘因，不排除限制未接種人士進入部分場所，並續指，港府並非機械式按接種率考慮放寬防疫措施和通關，會繼續以風險評估方式，調節飲食等業界營業安排及與大陸商討通關。

聶指出，目前香港接種至少1劑疫苗的人口升至60％，當中20至59歲工作人口接種率為70％；12至19歲學生則為56％；長者接種率最低，70歲以上不足30％人已打針。有鑑於長者接種率偏低，他表示港府會重點提高70歲以上長者的接種率，包括商場、屋邨或地區內，舉辦健康講座，並安排醫護為長者即場接種。

此外，聶認為，工作人口疫苗接種率高，可以保障員工和公司運作，以港府為例，公務員和醫管局員工接種率分別有91％和93％，故鼓勵企業跟隨政府做法，規定未打針員工需定期自費檢測，而政府亦研究要求更多高風險行業員工打針或定期檢測，包括檢疫酒店員工。