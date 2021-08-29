據澎湃新聞報導，雲南省瑞麗市新冠肺炎疫情防控工作指揮部29日表示，根據大陸國家關於應對新冠肺炎疫情分區分級防控工作要求，經疫情防控專家組評估，自2021年8月29日中午12點起，瑞麗市姐告國門社區由高風險地區調整為中風險地區，宣告全大陸的高風險地區「清零」。

同時在揚州市的邗江區雙橋街道石橋社區姚莊社區，也宣告從8月29日起，由中風險地區調整為低風險地區，全大陸的中風險地區也僅剩17個。