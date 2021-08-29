陸疫情高風險區「清零」 中風險地區剩17個 17:282021/08/29 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 近期大陸升溫疫情逐漸好轉，29日宣告高風險地區「清零」。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據澎湃新聞報導，雲南省瑞麗市新冠肺炎疫情防控工作指揮部29日表示，根據大陸國家關於應對新冠肺炎疫情分區分級防控工作要求，經疫情防控專家組評估，自2021年8月29日中午12點起，瑞麗市姐告國門社區由高風險地區調整為中風險地區，宣告全大陸的高風險地區「清零」。 同時在揚州市的邗江區雙橋街道石橋社區姚莊社區，也宣告從8月29日起，由中風險地區調整為低風險地區，全大陸的中風險地區也僅剩17個。 大陸本土零新增 僅剩1高風險地區 暑假尾聲出遊 民眾補償心理 國5車流量增 #地區 #中風險 #新冠肺炎 #社區 #清零 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 廚餘零進入 桃園嚴查養豬場 04:102021/08/29 地方新聞 高端打氣急凍 醫：BNT上線後接種人數蒸發6成 12:242021/08/29 生活 碳中和邁步 龍頭企業 組台灣淨零大聯盟 04:102021/08/29 財經要聞 疫情趨緩醫院手術重啟 陳時中號召熱血青年來捐血 13:402021/08/29 生活 「BNT已被神話」日本施打後死亡率曝 他驚：不見得最安全 10:562021/08/29 生活 海納百川》停電事故處分 輕輕放下（陳立誠） 18:012021/08/29 海納百川 國籍機師爆突破性感染 陳時中：機組員檢疫擬加嚴 14:592021/08/29 生活 在美打2劑BNT返台仍確診 年輕人足跡超廣橫跨6縣市 16:172021/08/29 生活 開學在即 台南市環保局完成368所校園清消 14:422021/08/29 生活 9／1起禁廚餘養豬 陳吉仲南下籲：團結一致 12:172021/08/29 生活 沒疫苗可打 興大等校開學採遠距 04:102021/08/29 焦點要聞 兩岸熱門新聞 7月榮耀手機銷量超越小米 位居陸市場前三 - 兩岸 - 旺報 美高級將領：中國將在近幾年內超越俄羅斯成為美國頭號核威脅 - 兩岸 「那連輕生的機會都不給你」 陸男自白深陷緬北詐騙窩的日子 - 兩岸 - 旺報 對中國可以說不？ 歐盟公共採購可能排除陸企 - 兩岸 陸女星爆趙薇下落不明 「天后也沒能聯絡她」 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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