做人除了保持善良，更要懂得察言觀色，搜狐網命理專欄分享，金牛座、獅子座、處女座、射手座的人性格大剌剌，常常因說話太直接而得罪人，讓周圍的人都替他們捏一大把冷汗。

▍1.金牛座

金牛座的性格憨厚老實，做人做事很直率，但比較害羞，不太擅長與人社交，也不會應付小人，有時甚至不太會看臉色，對於周圍微妙的氣氛，他們沒辦法第一時間感受到，因此，金牛座常常在不該說話的時候發言，導致周圍的氣氛瞬間冷場，但本人卻依然沒自覺。

▍2.獅子座

獅子座的性格大剌剌，想說什麼都會直接說出口，不會隱藏個人的想法，有時會直接戳中別人的痛處，讓人無法接受。而且獅子座習慣把自己擺在最高位，給人高高在上的感覺，他們想掌握主導權，常常藉由支配別人得到優越感，因此讓身邊的人覺得很不舒服，非常顧人怨。

▍3.處女座

處女座不論做什麼事情都要追求完美，已經到了強迫症的程度，有時會沒辦法控制自己，總是在挑剔別人的習慣，若對他人做事的方式有意見，他們會在大庭廣眾下，一針見血說出對方的缺點，毫無修飾，不懂得委婉地表達，雖然他們本性不壞，但做人太過直接，甚至不顧場合使出毒舌攻勢，常常讓別人覺得非常沒面子。

▍4.射手座

熱情大方的射手座個性比較衝動，完全靜不下來，只要有一點小刺激就會開始急躁，加上他們很喜歡人前展示自我，希望成為眾人關注及崇拜的焦點，但他們不懂得看場合，就算身邊的人已經提醒要收斂，他們依舊會持續炫耀自己，完全無視周圍尷尬的氣氛，顯得有點自大。