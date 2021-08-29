新北市今(29)日新增11例本土病例，其中一例是板橋大遠百櫃姐，大遠百已緊急停業2天，一名網友想起他周五才去過，當時一進去簡直嚇傻，因為所有餐廳幾乎都在排隊，而且不少人把口罩拿下來喝水、吃東西，讓他直呼「真的不是很妙」。

根據指揮中心公布，新北今天新增的本土病例，其中有9例是同住家人，知道感染源，為案16072板橋大遠百櫃姐傳染給9名家人，櫃姐則感染源不明，新北市政府要求大遠百1500名員工進行篩檢。

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板橋大遠百櫃姐確診，圖為28日江翠篩檢站擠滿前來篩檢的員工與民眾。（陳俊雄攝）

一名網友今天在《PTT》表示，周五才快閃到板橋大遠百，雖然只是拿個東西就閃人，但他指出，剛進去時簡直嚇傻，因為餐廳幾乎都在排隊，大家還聊天聊得很開心，感覺就像沒疫情一樣，他在那邊閃人群反而顯得「與眾不同」。

原PO強調，他還看到幾個老人不時把口罩拿下來喝水、吃東西，讓他直呼「真的不是很妙」。此外，他還說身邊有個女性友人去歐洲玩好幾天，每天都在PO國外風景，但國外真的沒在戴口罩，讓他擔憂Delta進來台灣真的不遠了，呼籲大家好好保護自己，並直言「相信自己比相信政府存活率高許多」。

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「真的不能鬆懈，維持二級是正解」、「現在都人山人海了」、「別急，中秋這一波還沒爆」、「去墾丁、高雄、台南看看，那才真是人山人海」、「難以想像下周開學後會怎樣」、「如果消滅不了，冬天應該又是個高峰」。