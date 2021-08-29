波士頓動力(Boston Dynamics)上星期發表他們的機器人「阿特拉斯」(Atlas)在跑酷賽道上的特技，流暢的奔跑、跳躍與後空翻令人驚嘆。但是正如那句俗話「失敗為成功之母」，他們的機器人也一直經歷跌倒、摔跤的各種失敗，研發團隊也發表這些失敗的畫面。

有趣的工程(Interestingeng Ineering)報導， 波立頓動力在最近的一篇文章中，提到了阿特斯斯機器人們典型的一天，它們在室內跑酷場裡反覆執行各種運動，如同一個培訓運動員每日的苦練一樣。波士頓動力公司說明稱，該公司有4具阿特拉斯機器人，其中兩具擔任性能演示，另外兩台是在實驗室裡工作，研究團隊將新設計安裝在實驗室機器人，幫助機器人學習新技巧，然後應用到室外性能演示機器人身上，如此不斷進行改進。

Laugh While You Can - Boston Dynamics Robot Fails

所以，實驗室機器人特別辛苦，它們是最常受傷的，其中一具實驗室機器身上滿布傷痕，甚至在胸骨處有一道 5 英寸(12.7公分)的傷痕，腿上也有許多損傷，原本「Boston Dynamics」的字樣都模糊成「 Boto Dynmcs」。

研發團隊表示，這些86 公斤機器人的每次的跌倒都意味著他們有額外的工作要處理，有時重摔造成的大故障，可能需要修復好幾個小時，這些失敗畫面其實也都有被記錄下來，只是不對外公開而已。我們發表的1分鐘時長的影片，往往是好幾個月的研究和開發結果。