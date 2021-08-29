83年老店「幸發亭蜜豆冰」不敵疫情宣布歇業 台中人不捨。（摘自業者FB粉專）

台中市83年老店「幸發亭蜜豆冰本舖」29日在臉書以天下無不散的宴席，向消費者說再見。（摘自幸發亭蜜豆冰本舖臉書，盧金足台中傳真）

經營長達83年、堪稱為老台中人記憶中的好味道「幸發亭蜜豆冰本舖」，今天下午在臉書粉專宣布將停止營業，消息一出，許多老台中人大呼不捨，還有網友留言「期待明天」。幸發亭發跡於第一市場，曾歷經多次搬遷，未料最終不敵疫情打擊。

以「天下無不散的宴席」為難捨的停止營業宣告開頭，幸發亭第三代經營者在臉書PO文指，雖然不捨、還是要說再見，感謝大家的照顧與支持。引發許多網友回應，還有人特別感謝「幸發亭帶給大學美好的回憶」、「小時候的回憶」，也有網友驚訝「怎麼如此突然？」紛紛表示不捨之情，但也預告「在未來我們找到新的地點也會發布在幸發亭本舖粉專」。

幸發亭蜜豆冰本舖發源於1938年，創始人陳溪原本在台中火車站附近、以手推車沿街叫賣的方式賣蜜豆冰，之後進駐第一市場、取名為辛發亭，終於有了固定攤位。後因第一市場發生火警、攤位招牌受到些微毀損，決定取「幸運」之意、改名為「幸發亭」。

因第一市場改建等因素，幸發亭多年來搬遷多次，但其最讓老台中人喜愛的招牌蜜豆冰，以地瓜籤、蜜餞等12種配料留給許多人美好甜蜜回憶，未來將難以再品嘗，讓許多人很不捨，只能期待「好時機再出發」。

令幸發亭感動的是，有一位不知他姓名的伯伯，「他是一位街友，有時會把吃的東西放在門口給我們」，一開始都以為是客人忘了拿走，次數多了，便會引起我們的好奇。一看監視器才知是那位街友伯伯放的。讓他們都很驚訝也很震撼，表示「那是您最缺乏的東西，為何還分享給我們。」

幸發亭表示，在確定店要結束營業時，當時非常茫然，無助，又收到您送來的麵包、飲料，真的很感動，我們會帶著您給我們的溫暖，分享出去。謝謝您，現在只希望每當下雨，在您淋雨時，能有人給您一把傘讓您擋雨，或者勸您到騎樓躲雨。

業者也表示，大家現在如果想吃冰也可以去健行路、北平路妹妹們開的店享用。在未來我們找到新的地點也會發布在幸發亭本舖粉專。謝謝大家，因為有您們，才有溫暖的我們，一家溫暖的冰店。