日本人氣YouTuber「Hajimesyacho」，28日在他的YouTube頻道公開他用3億日圓（約台幣7千600萬元）新購豪宅影片，他對鏡頭興奮難掩欣喜表示「我買了3億豪宅！」

影片中他站在豪宅前說：「我今年28歲，第一次買房子！」並帶著鏡頭在豪宅外繞了一圈，見到庭園中的椰子樹，他說「看到椰子樹就彷彿身處南國一般！我上一回看到椰子樹應該是在電影《侏羅紀公園》吧！」他的新居共4樓高，廣大的庭院很適合他攝影作業。

身為人氣YouTuber，他只繞了房子與屋頂一圈，並賣了個關子、吊人胃口表示「房內我們下回再介紹！」與一般名人不同的是，他完全公開住址，並提醒「千萬不要跑到我家來喔！會干擾到鄰居，如果跑來破壞東西或是偷拍，我會以公司名義報警的！」該影片已獲279萬人觀看、近9000留言，當中還有名YouTuber「HIKAKIN」的留言「這真是鼓舞人心啊！」

Hajimesyacho與HIKAKIN兩人都是在日本「YouTuber」這字才剛出現，就投入創作的，可說是日本「YouTuber始祖」。Hajimesyacho新宅裝攝影機預防危險人物，HIKAKIN也曾遇過找到他家、並在門口連按門鈴2小時的恐怖粉絲，害他不得不搬家。