今天稍早在棒球界傳出了一則令人震驚的消息，據《ESPN》報導，前大聯盟多明尼加重炮手英卡納西昂(Juan Encarnacion)遭指控性侵自己的女兒，最重可能將面臨15年的監禁，而此事則是由英卡納西昂的妻子所爆料出來，令人唏噓、痛心。

Juan Encarnacion has reportedly been accused of committing sexual assault against his daughter a minor https://t.co/RcmanoE4zm — Sports Illustrated (@SInow) August 28 2021

妻子透露英卡納西昂在今年5月時做出此事，他趁未成年女兒睡覺時進入房間，並對她上下其手，最後性侵得逞，這嚴重觸犯了多明尼加刑法的亂倫罪，所以最高會判上15年有期徒刑，相信不管英卡納西昂以前再怎麼風光，此事件也會讓他的人生留下非常大汙點。

英卡納西昂今年已45歲，從1997年開始加入大聯盟，一共效力了11個賽季，分別待過老虎、紅人、馬林魚、道奇和紅雀等隊，生涯打擊率有.270，其中於2003隨馬林魚奪得世界大賽冠軍，2006年也成為紅雀世界大賽冠軍的一員，生涯可說非常幸運。

而說到性侵一事，今年傳出最多風聲的球員就是道奇強投包爾(Trevor Bauer)，據八卦媒體《TMZ》報導，他曾與一名女子發生關係，而女方事後卻投訴包爾在過程中對她施暴，並勒她脖子直至失去知覺，導致得住院治療，接著包爾就遭到停職處分一直到現在。

另外說到體育界的性侵案，美國女子體操代表隊的隊醫納沙(Larry Nassar)曾被控訴性侵156名女性，其中包含不少女子體操隊員，此事震驚了整個體育界，美國體操天后拜爾絲(Simone Biles)仍走不出陰影，在東京奧運時坦承當時事件至今還是影響著她。