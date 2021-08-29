盧廣仲演唱會〈刻在我心底的名字〉去年8月發行並獲金馬獎最佳原創電影歌曲獎，日前再於金曲獎風光拿下本屆金曲獎年度歌曲大獎，未料吳宗憲昨指控該曲抄襲西洋老歌〈Reality〉，今再被質疑與大陸鋼琴家JINBAO於2019年發表的作品〈自由が丘〉前30秒旋律雷同，前奏主歌更是幾乎一模一樣，本報採訪3位華語音樂資深音樂老師，認定〈刻在〉的旋律、主歌前3個小節與〈自由が丘〉相似度達百分之95，「法律層面或許沒有抄襲，但以聽覺觀感來說，就是抄襲」。

〈刻在〉由馬來西亞音樂人許媛婷、佳旺、陳文華共同作詞作曲，盧廣仲獻聲演唱，曾製作海內外數10位歌手專輯、擁有20年經歷的資深音樂老師認為，每個創作人都該有基本的創作精神與風骨，若以聽過或熟悉的旋律略做修改去創作，沒有避開就推出作品，難免令人質疑「抄襲意圖明顯」：「創意這件事上沒有永遠對或錯，只是身為專業創作人，做歌的時侯就該要避開爭議這麼大的旋律。」認為〈刻在〉與〈自由が丘〉的和弦幾乎一模一樣，「速度加上整個鋼琴彈法更是雷同，相似度達百分之九十五，非常不建議這樣子創作，會讓人感覺沒有新意，且以我們專業的角度來看，太相似的音符、節奏、曲調這些事在歌曲推出前就該避掉的，這才是創作的精神，前三小節全都一樣，已是作曲大忌」。

他認為，以雷同度這麼高的基底去寫歌，只要是有經驗的作曲者、製作人都會避掉，因為抄襲這件事，即便無心都會變有意，「創作者寫完一首歌都會去查證，有沒有跟別人的創作雷同，這是必要的過程，所以奉勸寫歌的人要多做求證，不是只會寫，而是要確切執行重複檢查的手續，會不會跟其他歌很像，以免造成不必要的誤會」，如此一來才不會發生抄襲事件、被別人質疑你創作的能力、只會拿別人的作品來修改，「創作人要有創作精神與風骨，無論相似度超過幾小節，以我們作曲人來說，社會道義大於法律規範，雖然抄襲很難告得成，但道德已留予眾人評論」。

此外，創作歌曲超過1000首、擁有30多年經歷的台灣製作人老師也認為，〈刻在〉與〈自由が丘〉前三小節幾乎一樣一樣，「前三小節和聲進行很普遍、容易造成類似，再把這2首歌的譜拿來比對，第一小節三個音一樣，第二及第三小節中有七個音一樣，對音樂人而言，這就是抄襲了」，老師認為，無論法律規範如何，但以聽眾角度而言，就是抄襲，「法律層面或許沒有抄襲，但你聽完2首歌後，即便不懂樂理的人，也能明顯聽出〈刻在〉和弦寫法就是從〈自由が丘〉而來，因此從聽覺觀感來說，就是抄襲」。