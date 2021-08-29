國華街與友愛街路口人潮洶湧。（程炳璋攝）

安平老街恢復遊客絡繹不絕。（程炳璋攝）

暑假最後一周假日，台南市各景點街頭出現5月疫情以來最大人潮，市區大型飯店住宿率回升至平均7、8成，台南市觀旅局證實，台南市疫情已兩個多月「佳玲」，這周假日人潮恢復9成，只比過去一般暑假周末少兩成左右。

台南市鬧區各街頭29日出現爆量逛街人潮，以觀光客為主，海安路、國華街、友愛街、安平老街遊客絡繹不絕，甚至摩肩擦踵，餐飲店家站在門口大聲叫賣，知名小吃店還出現門口大排長龍現象，業者滿臉笑意面對恢復的生意榮景。

爆量的觀光潮從旅館住宿率可以證明，台南市觀旅局長郭貞慧表示，市區內幾家大型飯店住房率在27、28日兩天高達7、8成，甚至有飯店客滿，是5月疫情3級警戒以來，最頂峰的時刻。

郭貞慧表示，台南市疫情平穩，已有60幾天無新冠肺炎確診案例，適逢暑假最後周末假日，天氣好，適合出遊，台南市觀光潮才會再創5月以來高峰。她提醒遊客，景點人潮增多，大家要注意好防疫工作，口罩與保持社交距離，用餐注意餐桌上要放置隔板。

台南晶英酒店總經理李靖文表示，對暑假最後周末爆增的人潮不意外，台南市長期持續零確診，飯店近兩天達8成滿，但她分析這樣的人潮未必會持續，下周接著開學，就是旅遊業淡季，可能觀光人潮又會減少。